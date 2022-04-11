مشمور: لدينا مضاربون في أسعار الخضروات والمتحكم فيها أجنبي

ليبيا – قال رئيس شعبة الرقابة على الأغذية والأدوية وعضو الحرس البلدي بمراقبة الاقتصاد فرع جهاز الحرس البلدي سبها رائد محمد مشمور إنهم مستمرون في مراقبة السوق والأسعار، والسلع والخضروات متوفرة بكميات كبيرة، لافتًا إلى أن تحديد أسعارها يحتاج إلى ضبط من مراقبة اقتصاد البلدية.

مشمور وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين أضاف: “لاحظنا أن قائمة الأسعار التي تُعمم هي من تجار الجملة، ولا يمكن أن نلزم البائع بأن يبيع سلعته بالسعر الذي اشترى به”.

وأردف: “لدينا مضاربون في أسعار الخضروات، والمتحكم فيها أجنبي، وجلّ المزارع المنتجة للخضروات هي مقار سكن للمواطنين، ما يحول دون دخولنا لها ومعرفة الكميات المتوفرة بها، ونحتاج إلى تفعيل دور الشرطة الزراعية للقيام بذلك والتعاون معنا”.

وأشار إلى أن حملتهم تتم بالتعاون مع الأمن الداخلي والحرس والرقابة وتستهدف المواد الغذائية الأساسية والخضروات واللحوم، منوهًا إلى حاجتهم لتفعيل دور الاقتصاد في تحديد الأسعار بطريقة صحيحة، شاملة النقل من مدن الساحل.

مشمور ختم بالقول: “المخابز تعمل، وحتى الآن وزارة الاقتصاد لم تصدر تسعيرة للخبز ولم تُحدد الوزن، لذا لا نملك حق مخالفة أي خباز وفق القانون الـ23 لعام 2010”.

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