عقيل: الدول الأجنبية بحاجة للسيطرة على مدخرات ونفط ليبيا لمواجهة الأزمة الروسية

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل، إن الفوضى والتهديدات التي انفجرت في ليبيا، صناعة مخابرات أجنبية، لإثبات سفه وقصور وعدم أهلية حكام ليبيا الفاسدين في إدارة مقدرات البلاد.

وأضاف عقيل، في تصريحات صحفية، أن كل ذلك تمهيدًا، لوضع مدخرات ونفط وعائدات البلاد المستقبلية تحت الوصاية الأجنبية الكاملة، من خلال لجنة وصاية يحصل لها الأمريكان والإنجليز حاليًا.

ولفت إلى أن الدول الأجنبية بحاجة للسيطرة على النفط الليبي، لمواجهة أي تهديد لمستقبل الطاقة العالمي، بسبب الأزمة مع روسيا.

وأشار إلى أن مهمة السيطرة على النفط الليبي هي الأسهل، لأنه الأكثر سقوطًا تحت نعالهم، مُستعينين بصعاليك السلاح الذين استخدموهم منذ 2011م.

وشدد على أن الدول الأجنبية بحاجة أيضًا للسيطرة على مدخرات ليبيا وأرصدتها لتوجيهها لتمويل الاستثمار بزيادة إنتاج النفط الليبي حتى آخر قطرة، ولتركيع روسيا وردها إلى بيت الطاعة.