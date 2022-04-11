للوقوف على آخر المستجدات.. رئيس البرلمان يلتقي وزير الدفاع

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الدفاع بالحكومة الليبية أحميد حومة، مستجدات الأوضاع الراهنة في أنحاء البلاد على كافة الصعد.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان -الإثنين- بمكتبه في مدينة القبة، بوزير الدفاع بالحكومة الليبية، التي يرأسها فتحي باشاغا، وفقاً لما أورده المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في صفحته الرسمية.

ويأتي هذا اللقاء في ظل التوتر المتصاعد مؤخراً بعد تعليق أعضاء لجنة 5+5 التابعين للقيادة العامة عملهم ضمن اللجنة، بسبب عدم صرف رواتب منتسبي الجيش منذ حوالي 4 أشهر. ورغم الحديث عن مذكرة مسربة من ديوان المحاسبة برئاسة الحكومة لصرف رواتب شهري “1” و “2” الماضيين، لمنتسبي القوات المسلحة، إلا أن الجيش نفى حدوث أي تطور في هذا الشأن.

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