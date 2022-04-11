بعد افشاله مرارا وتكرارا المسار العسكري.. الدبيبة: على لجنة 5+5 الابتعاد كلياً عن المناكفات السياسية

عقد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا ظهر اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، مع رئيس أركانه محمد الحداد وما يعرف برئيس أركان القوات البرية التابع له، الفيتوري غريبيل ولجنة 5+5 عن المنطقة الغربية، وذلك لمتابعة الأوضاع العسكرية.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة منتهية الولاية، فإن “الدبيبة أكد خلال اللقاء، أن عمل لجنة 5+5 واضح وفقا للاتفاق الدولي بعيد عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة”، بحسب البيان.

ولفت بيان الحكومة منتهية الولاية، إن “عمل اللجنة مستقل حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية لتحقيق أهدافها”، بحسب البيان.

وأشار بيان الحكومة منتهية الولاية، إلى أن “الدبيبة أكد أن الشعب الليبي يقدر الأعمال التي أُنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها”، بحسب البيان.

وأضاف: ”استكمال نجاح عملها يتطلب ابتعاداً كليا عن المناكفات السياسية، إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه”، بحسب البيان.

وشدد بيان الحكومة منتهية الولاية، على أن “الحداد أكد خلال اللقاء، أن دور لجنة 5+5 واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي، متمسكًا باستمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها”، بحسب البيان.

وتابع الدبيبة مع الحداد، “سير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه خطة الوزارة للعام 2022″، وفقا للبيان الصادر.