الليبية لحقوق الإنسان تُشارك في اجتماع حول الأسلحة البيولوجية

شارك رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة ظهر اليوم الإثنين في الفعالية الافتراضية عبر تطبيق زووم المنعقدة من قبل التحالف العالمي للحد من إنتشار الأسلحة بعنوان: “اتفاقية الأسلحة البيولوجية نحو التفعيل الكامل الفوري” والتي نضمها التحالف العالمي للحد من إنتشار الأسلحة، ومؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، وهي فاعلية جانبية علي هامش الإجتماع التحضيري التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، لمناقشة دور المجتمع المدني واهميته في تفعيل مواد وأحكام اتفاقية الأسلحةالبيولوجية وحماية المدنيين في مناطق النزاع، شارك في الفعالية عدد من المتحدثين ذو خبرة في مجال الاسلحة البيولوجية وتعزيز دور المجتمع المدني لحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وقالت اللجنة في بيان لها أن “هذه الفاعلية تأتي كجزء من أنشطة وفعاليات التحالف العالمي للحد من إنتشار الأسلحة علي مدار شهر ابريل، حيث قام التحالف بالمشاركة بمداخلة شفوية من قبل مؤسسة ماعت باعتبارها رئيس الامانة الفنية للتحالف في سلسلة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية في الامم المتحدة، فبالتوازي مع الاجتماعات المنعقدة قام التحالف بإطلاق حملة الكترونية توعوية عن الأسلحة البيولوجية واخطارها علي حياة المدنيين في مناطق النزاع والتوثر”.