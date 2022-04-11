إغلاق الحقول النفطية لم يصل مرحلة التنفيذ  – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن بيان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الشرقية هو توصية لقياداتهم فقط، وبالتالي الحديث عن أغلاق الحقول النفطية سيكون سابق لإوانه التعليق عليه، لأنه لم يصل إلى مرحلة التنفيذ.

وأوضح عون في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج ليبيا من النفط في حدود 1,200,000 برميل يومياً. مشيرا أن إنتاج ليبيا من النفط ما زال كما هو، مليون و200 ألف. وتفاصيل الإيرادات محل تفاوض بين المؤسسة ورئاسة الوزراء ولا شأن للوزارة بها.

وعلق عون على تصريحات حول زيادة الإنتاج إلى 3 مليون برميل يومياً بصيانة البنية التحتية للقطاع النفطي وتطويرها. قائلاً :” تظل مجرد أماني ودغدغة عواطف لا يمكن بهذه الإدارة أن يستطيعوا زيادة الإنتاج.