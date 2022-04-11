المنقوش تتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإماراتي

تلقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

قال بيان للخارجية الليبية أنّه “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وقدم الوزير خالص التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك الوزيرة داعياً الله عزَّ وجَلّ أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة، متمنياً للشعب الليبي بالتقدم والسلام والاستقرار”.

وقد أعربت الوزيرة، وفق نص البيان عن “خالص شكرها وامتنانها للتهنئة الكريمة بمناسبة الشهر الكريم، متمنية لدولة الإمارات العربية حكومة وشعباً كل التقدم والاستقرار والازدهار”.