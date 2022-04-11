مركز الرقابة على الأدوية يخالف مختبراً طبياً في طرابلس

ضبطت عناصر من مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية -الإثنين- في منطقة أبوسليم بطرابلس مخالفات عدة، سجلتها على أحد المختبرات الطبية لتحاليل الأنسجة.

وأفاد المركز على منصته الإعلامية بأنه بعد جولة تفتيشية واسعة، رصد فريق التفتيش عدم مطابقة مختبر النوران للمواصفات المعتمدة، ومنها رمي عينات الأنسجة والدم في الفناء الخارجي للمختبر.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يواصل هذه الجولات التفتيشية، التي تندرج ضمن حملات اللجنة الوطنية المشتركة لحماية المستهلك، والتي تضم أيضاً الحرس البلدي وأجهزة رقابية وأمنية أخرى.

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