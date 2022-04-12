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المنفي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف آخر الخطوات المتخذة بشأن توحيد الهيئة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الإثنين رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عمر الحداد، وذلك لبحث آخر الخطوات المتخذة بشأن توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتطرق اللقاء إلى حلحلة المشاكل والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة، ومن ضمنها إحالة الباب الثاني، وإحالة مكافأة المتعاونين مع الهيئة عن الأشهر الماضية.
وأكد المنفي على ضرورة العمل على توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتجنيبها أي تجاذبات سياسية.

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قناة ليبيا الحدث

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