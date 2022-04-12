ليبيا الان

«الشارف»: إطلاق حراك شعبي لدعم حكومتنا وتقديم المشورة لها

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، إطلاق حملة وحراك شعبي (أنا أدعم حكومتي الليبية – I support my Libyan Government ).

وأكد الشارف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سيعمل هذا الحراك من كافة مناطق ليبيا لتضم شبكة واسعة من الشباب والناشطين وأصحاب الفكر والخبرات”.

ولفت إلى أن الشبكة الواسعة ستعمل على تقديم الحلول وإنشاء حراك وطني لدعم الحكومة وتقديم المشورة إليها والرفع من مستوى الوعي لذا المواطن في قادم مراحل بناء ليبيا.

وشدد على أن هذه المنصات ستكون للتشاور والتنسيق وإقامة غرف وحواريات لتنسيق لبداية الأعمال الميدانية قريبًا.

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«أنا أدعم حكومتي الليبية» إطلاق الشارف حراك شعبي حملة

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صحيفة الساعة 24

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