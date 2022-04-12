النهر الصناعي: إخلاء موقع للجهاز سيطرت عليه شركة «ليكان» 10 سنوات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الإثنين، عن إخلاء موقع تابع للجهاز كانت تسيطر عليه الشركة الليبية الكندية «ليكان»، وذلك بحقل آبار غدامس بعد عشر سنوات من السيطرة عليه.

وذكر الجهاز في بيان أن قوة إنفاذ القانون، وبالتنسيق مع عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب، توجهوا إلى حقل آبار غدامس لإخلاء الموقع من أشخاص متواجدين، دون أن يكون لتواجدهم أي سند قانوني.

كما أشار البيان إلى جرد محتويات الموقع الذي يتضمن الآلات ومعدات حفر آبار ومخيم سكني كامل، وتسليمه إلى إدارة الجهاز، كما أضاف البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين يتواجدون داخله.

ووجه الجهاز الشكر إلى النائب العام، وإلى إدارة إنفاذ القانون؛ لقيامهم بعملية الإخلاء.