عقيلة والصغير يتابعان أعمال لجنة مراجعة مشروع الدستور

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب عبدالهادي الصغير، أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع عقيلة بالصغير في القبة، الإثنين، حسب ما جاء به المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق على صفحته الرسمية.

يُذكر أن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق سياسية ضمنها في الإعلان الدستوري وفق التعديل 12، وسط مبادرة أممية تتضمن مساراً بديلاً يقضي بالتوافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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