«شركة الكهرباء»: انقطاع التيار عن عدة منازل بالعزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار عن عدة منازل بدائرة توزيع العزيزية نتيجة سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر.

وأوضح البيان الصادر عن شركة الكهرباء، مساء الإثنين:” تتواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية من قبل مجموعات خارجة عن القانون والذين يعملون جاهدين بإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية”.

وتابع:” كان أخرها سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر على خط الحرية من محطة 30 العزيزية بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.