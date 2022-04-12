اللافي: المجلس الرئاسي قادر على إجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، قدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء المجلس البلدي بلدية سوق الجمعة. وحكماء وأعيان وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة، الذين أشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي. لتحقيق الاستقرار في ليبيا وفق بيان المجلس.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر بلدية سوق الجمعة، مناقشة المستجدات السياسية. وأسباب تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي، ومشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأوضح اللافي أن الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي منذ إطلاق مشروع المصالحة. مؤكدًا مواصلة المجلس العمل على هذا الملف ورعايته، لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا.

وشدد اللافي على التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية.