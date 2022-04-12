إنفوغرافيك| تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022 حتى الآن

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك – المتأهلين: 29 منتخباً – المقاعد المتبقية 3 مقاعد – الدولة المستضيفة: قطر أوروبا: الدنمارك ألمانيا إسبانيا سويسرا فرنسا إنجلترا صربيا كرواتيا بلجيكا هولندا البرتغال بولندا آسيا: قطر السعودية إيران كوريا الجنوبية اليابان أفريقيا: المغرب تونس السنغال الكاميرون غانا أمريكا الجنوبية: الأرجنتين البرازيل الإكوادور الأوروغواي الكونكاكاف: المكسيك أمريكا كندا مباريات الملحق: نيوزيلندا تواجه كوستاريكا الفائز من الإمارات وأستراليا يواجه البيرو الفائز من أوكرانيا واسكتلندا يواجه ويلز -موعد البطولة: من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

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