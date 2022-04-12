إنفوغرافيك| تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022 حتى الآن

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– المتأهلين: 29 منتخباً
– المقاعد المتبقية 3 مقاعد
– الدولة المستضيفة: قطر
أوروبا:
الدنمارك
ألمانيا
إسبانيا
سويسرا
فرنسا
إنجلترا
صربيا
كرواتيا
بلجيكا
هولندا
البرتغال
بولندا
آسيا:
قطر
السعودية
إيران
كوريا الجنوبية
اليابان
أفريقيا:
المغرب
تونس
السنغال
الكاميرون
غانا
أمريكا الجنوبية:
الأرجنتين
البرازيل
الإكوادور
الأوروغواي
الكونكاكاف:
المكسيك
أمريكا
كندا
مباريات الملحق:
نيوزيلندا تواجه كوستاريكا
الفائز من الإمارات وأستراليا يواجه البيرو
الفائز من أوكرانيا واسكتلندا يواجه ويلز
-موعد البطولة: من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.
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