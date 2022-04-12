اللواء فوزي المنصوري: عوائد النفط لا تذهب في مساراتها الصحيحة بل تذهب لتمويل الميليشيات

حذر اللواء فوزي المنصوري، أحد قياديي الجيش الوطني من تداعيات الأزمة بين الجيش والدبيبة، قائلآ: إنها “تهدد بانهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية فعلاً، لأن الدبيبة من الأشخاص الذين لا يريدون السلام لليبيا” بحسب قوله”.

كما أشار المنصوري الى أن “عوائد النفط لا تذهب في مساراتها الصحيحة بل تذهب لتمويل الميليشيات، بالمقابل يُحرم العسكريون النظاميون من مرتباتهم وحقوقهم المالية.

مؤكدآ خلال تصريحات صحفية، أن “ما تمارسه الحكومة من ضغوط على القوات المسلحة بخصوص الرواتب يُعد نوعاً من الابتزاز السياسي”، كما وضح أن المسار الذي تم التوافق عليه ومن بينه لجنة 5+5 وما نتج عنها من لقاءات بين القادة العسكريين وخطوات أخرى أزعج الدبيبة، الذي يريد الفوضى”- بحسب وصفه.

وأكد المنصوري على استعداد الجيش الوطني “لجميع السيناريوهات المحتملة سواء السلم أو الحرب”، موضحاً إن “الحرب ليست جديدة علينا، وقد كان على المجتمع الدولي إجبار الدبيبة على تسليم السلطة، باعتبار أن حكومة الاستقرار جاهزة لتسلم الحكم”.