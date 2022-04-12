أبوعرقوب: أزمة لجنة 5+5 سببها حكومة الدبيبة

حمل أحمد أبوعرقوب، العضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مسؤولية بيان لجنة 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة التي شددت فيها على إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي.

وقال أبوعرقوب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد إعلان أعضاء لجنة 5+5 التابعين للمنطقة الشرقية، تعليق عضويتهم في اللجنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وكل هذا بسبب الحكومة منتهية الولاية “.

وتابع أبوعرقوب:” وجب التذكير بأننا قد قلنا مراراً وتكراراً بأن الدبيبة وحكومته منهية الولاية يشكلون خطرا وتهديدا على الأمن القومي الليبي”.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، حذروا في بيان، السبت الماضي، مما آلت إليه الأوضاع من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني بسبب تصرفات الحكومة منتهية الولاية التي جاءت بعد أجواء مفعمة بالأمل بعد المكاسب التي حققتها لجنة “5+5” بدعم مباشر من القيادة العامة.

وأضاف أعضاء اللجنة: “أمام هذا المنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه حكومة الدبيبة، فإن اللجنة تطالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف أوجه التعاون مع الحكومة ومكوناتها داخل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب”.

وفي ختام البيان، أعلن أعضاء القيادة العامة بلجنة “5+5” تعليق كافة أعمالها حتى تحقيق كل مطالبهم.