مركز الرقابة على الأدوية: ضبط مختبراً طبياً مخالفآ في طرابلس

قامت عناصر من مفتشي مركز الرقابة على الأدوية –أمس الإثنين- في منطقة أبوسليم بطرابلس ، بضبط عدة مخالفات، سجلتها على أحد المختبرات الطبية لتحاليل الأنسجة.

وأفاد المركز بمنشور على منصته الإعلامية بأنه بعد جولة تفتيشية واسعة، رصد فريق التفتيش عدم مطابقة مختبر النوران للمواصفات المعتمدة، ومنها رمي عينات الأنسجة والدم في الفناء الخارجي للمختبر.

ومن الجدير بذكره ، أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يواصل هذه الجولات التفتيشية، التي تندرج ضمن حملات اللجنة الوطنية المشتركة لحماية المستهلك، والتي تضم أيضاً الحرس البلدي وأجهزة رقابية وأمنية أخرى.