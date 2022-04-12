«بن زايد» مهنئًا المنقوش بحلول شهر رمضان: نتمنى التقدم والاستقرار لليبيا

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اتصالا هاتفيا، الإثنين، من وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وقدم الوزير، خالص التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك للمنقوش، داعياً الله عزَّ وجَلّ أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة، متمنياً للشعب الليبي بالتقدم والسلام والاستقرار.

وقد أعربت الوزيرة، عن خالص شكرها وامتنانها للتهنئة الكريمة بمناسبة الشهر الكريم، متمنية لدولة الإمارات العربية حكومة وشعباً كل التقدم والاستقرار والازدهار.