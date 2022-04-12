ديلي ستار: إمرأة ذات إرادة حديدة أعادت ولدها المختطف في طرابلس إلى بنغلاديش

ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي ستار” البنغالية الناطقة بالإنجليزية قضية عودة مهاجر غير شرعي من بنغلاديش لأهله ودياره بعد اختطافه في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن “شاهينور بيجوم” ذات الـ45 عامًا وهي والدة يعقوب حسين ذي الـ20 عامًا لم تدخر جهدًا في البحث عن ابنها المخطوف رغم أن الجميع أخبرها أنه لا أمل فقد باعت ممتلكاتها وأنفقت أموالها لتعيد الغائب للأهل والديار في قرية “كوميلا” بولاية “ديبيدوار”.

وأضاف التقرير أن “بيجوم” غادرت لمدينة بنغازي لإعادة ولدها الذي تم فقدانه أثناء محاولته الذهاب لإيطاليا من ليبيا عن طريق القيام برحلة محفوفة بالمخاطر بالقارب عبر البحر الأبيض المتوسط إ لم تعر أسرته مكانه لمدة 6 أشهر والبعض ذهب للقول أنه مات أو قتل لترفض الأم هذه الروايات.

وقالت “بيجوم” إنها دفعت لخاطفي ولدها فدية على 4 دفعات في مقابل إطلاق سراحه ومع ذلك لم تستطع إعادته ما أضطرها للذهاب إلى بنغازي وتعود بإرادتها الحديدية إلى قريتها في الـ21 من مارس الماضي ومعها ابنها إذ تواصلت مع قادرين على التحدث بلغتها في ليبيا.

وأضافت “بيجوم” إن المنظمة الدولية للهجرة ساعدتها للحصول على ولدها الذي كان موجودًا بالعاصمة طرابلس حيث تعرض للاختطاف من قبل تجار البشر الذين ضربوه وعملوا على تجويعه وحبسه بأماكن مريعة بعد أخذ هاتفه وأمواله وملابسه وكل ما معه ما قاد لموت بعض ممن كانوا معه في الاحتجاز.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية