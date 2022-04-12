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أبوعرقوب: الدبيبة وحكومته منتهية الولاية يشكلون خطرا وتهديدا على الأمن القومي الليبي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حمل العضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر، أحمد أبوعرقوب، الحكومة منتهية الولاية، مسؤولية بيان لجنة 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة التي شددت فيه على إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي.

وقال أبوعرقوب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد إعلان أعضاء لجنة 5+5  التابعين للمنطقة الشرقية، تعليق عضويتهم في اللجنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وكل هذا بسبب الحكومة منتهية الولاية “.

وتابع: ”وجب التذكير بأننا قد قلنا مراراً وتكراراً بأن الدبيبة وحكومته منتهية الولاية يشكلون خطرا وتهديدا على الأمن القومي الليبي”.

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قناة ليبيا الحدث

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