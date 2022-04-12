اللواء المنصوري: الدبيبة من الأشخاص الذين لا يريدون السلام لليبيا

حذر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، من تداعيات الأزمة بين القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قائلا: إنها “تهدد بانهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية فعلاً، لأن الدبيبة من الأشخاص الذين لا يريدون السلام لليبيا”.

المنصوري، وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز” أشار الى أن “عوائد النفط لا تذهب في مساراتها الصحيحة بل تذهب لتمويل الميليشيات، بالمقابل يُحرم العسكريون النظاميون من مرتباتهم وحقوقهم المالية”.

المنصوري، أكد أن “ما تمارسه الحكومة من ضغوط على القوات المسلحة بخصوص الرواتب يُعد نوعاً من الابتزاز السياسي”، كما وضح أن المسار الذي تم التوافق عليه ومن بينه لجنة 5+5 وما نتج عنها من لقاءات بين القادة العسكريين وخطوات أخرى أزعج الدبيبة، الذي يريد الفوضى”.

وأكد المنصوري “استعداد الجيش الوطني “لجميع السيناريوهات المحتملة سواء السلم أو الحرب”، موضحاً إن “الحرب ليست جديدة علينا، وقد كان على المجتمع الدولي إجبار الدبيبة على تسليم السلطة، باعتبار أن الحكومة الليبية الجديدة جاهزة لتسلم الحكم”.