الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تشارك في الاجتماع التحضيري التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.

شارك رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ” أحمد حمزة ” ظهر أمس الإثنين عبر تطبيق زووم في الإجتماع التحضيري التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية وخطرها على المدنيين “.

الاجتماع نظمه التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة ، قد اجتمع لمناقشة دور المجتمع المدني واهميته في تفعيل مواد وأحكام اتفاقية الأسلحة البيولوجية وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

ويذكر أنه شارك في الاجتماع عدد من المتحدثين ذو خبرة في مجال الاسلحة البيولوجية وتعزيز دور المجتمع المدني لحماية المدنيين في مناطق التوتر والنزاعات.

ومن الجدير بذكره، ان هذا الاجتماع يأتي كجزء من أنشطة وفعاليات التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة على مدار شهر ابريل، حيث قام التحالف بالمشاركة بمداخلة شفوية من قبل مؤسسة ” ماعت ” لحقوق الإنسان باعتبارها رئيس الامانة الفنية للتحالف في سلسلة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية في الامم المتحدة.

كما قام التحالف أيضآ بإطلاق حملة الكترونية توعوية عن الأسلحة البيولوجية وخطورتها علي حياة المدنيين في مناطق النزاع والتوتر.