المنقوش تبحث مع عبدالله بن زايد العلاقات الثنائية بين ليبيا والإمارات

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش اتصالًا هاتفيًا من نظيرها الإماراتي عبدالله بن زايد، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقدم بن زايد التهاني بمناسبة شهر رمضان، متمنيًا للشعب الليبي التقدم والسلام والاستقرار، حسب بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

من جانبها، وجهت المنقوش الشكر للوزير الإماراتي على التهنئة، متمنية للإمارات حكومة وشعبًا، التقدم والاستقرار والازدهار.