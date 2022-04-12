اللافي: أي خلل بعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عبد اللافي بصفة “القائد الأعلى للجيش” اجتماعا مع أعضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع تم تكريسه لتداعيات البيان الأخير لأعضاء اللجنة عن القيادة العامة للقوات المسلحة وفيه شدد اللافي على استمرار دعم المجلس بصفته “القائد الأعلى للجيش” لعمل اللجنة.

وأضاف اللافي إن هذا الدعم يهدف لإنجاز اللجنة المهام الموكلة إليها والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية مشددا على أن أي خلل في عملها سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات تمثلت في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار وقد يعود سلبا على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها.

بدورهم أشاد الأعضاء بدعم “القائد الأعلى للجيش” لاستمرارهم في أداء مهامهم للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال مؤكدين أن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار إن اللجنة فنية بحته.

وجدد الأعضاء تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش والمرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.

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