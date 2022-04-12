بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية على اغلب مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتشمل هذه التقلبات المناطق الشرقية بداية من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة تصل سرعتها أحيانا إلى ( 50 ) كم/س مثيرة للأتربة والغبار مما قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24-29)مْ, ولا تتجاوز هذا اليوم (22) مْ على مصراته, وتسجل ارتفاع يوم الغد علي معظم المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي والدواخل, قد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20- 25)مْ، ولا تتجاوز اليوم (19) مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(35-40)مْ، ولاتتجاوز (29) مْ على مناطق الجفرة وتسجل ارتفاع الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30- 34)مْ وتسجل ارتفاع يوم الخميس.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:34)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:39).