نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة باشاغا يبحث آلية توحيد المؤسسات

بحث علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة فتحي باشاغا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة.

وبين المركز الإعلامي لوزارات الحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس الاثنين بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة آلية توزيع التنمية المكانية.

وأوضح رئيس مجلس التخطيط الوطني أنه تم التواصل مع أكثر من 100 مؤسسة وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل حسب موقعه الجغرافي لتسهيل الخدمات للمواطنين.

بدوره أثنى النائب على عمل مجلس التخطيط الوطني وما يقوم به من جهود لتوحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة وتفتيت المركزية المقيته وأكد على أهمية دور المجلس في وضع الإستراتيجيات العامة للدولة .

وحضر اللقاء المستشار عبدالباسط الكزة والمستشار عبدالله الحاسي ومدير إدارة شؤون الرئاسة بمجلس التخطيط أشرف الكريمي ورضا الفريطيس رئيس ديوان مجلس الوزراء بنغازي وعضو لجنة توحيد المؤسسات بمجلس التخطيط الوطني .