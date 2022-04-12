خلال اجتماع في مصراتة.. الدبيبة يبحث دور «القوات المساندة» لحفظ الأمن بالبلاد

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، دور «القوات المساندة» في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر «اللواء 53 مشاة» في مدينة مصراتة؛ لمناقشة الأوضاع العسكرية، حسب يبان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

من جانبهم، أكد القادة الحاضرون في الاجتماع، «رفضهم أي خطوات تؤدي إلى عودة الانقسام وشبح الحرب بين الليبيين»، وفق البيان.

الدبيبة يدعو لجنة «5+5» إلى الابتعاد عن المناكفات

وسبق أن دعا الدبيبة، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية، وذلك كرد فعل منه على إعلان ممثلي قوات القيادة العامة في اللجنة تعليق أعمالهم.

– الدبيبة: لجنة «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية

– ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

– اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

– ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي وقطع التعاون مع حكومة الدبيبة

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن «عمل اللجنة واضح وفقًا للاتفاق الدولي بعيدًا عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرًا عاليًا من الحياد والمهنية».