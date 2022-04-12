الارصاد: تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة وارتفاع للحرارة بدءاً من اليوم على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على اغلب مناطق غرب ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تتراوح اليوم مابين ( 24– 29) مْ على مناطق الشمال الغربي، بينما تكون معتدلة على الشمال الشرقي فتكون مابين (20–25) مْ، وتسجل مابين (35–40) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ووفقا للتقرير تكون حالة البحر قليل الاضطراب على معظم الساحل ويكون مضطرب نسبيا على اقصى الساحل الغربي مع ارتفاع للموج قد يصل الى (3) أمتار.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب مطلع الاسبوع القادم بمشيئة الله على بعض مناطق غرب ليبيا قد يصحبها سقوط امطار خفيفة. والله اعلـــــــم.