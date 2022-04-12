سرت تستلم شحنة أدوية لمرضى السكري وأكثر من 1200 أسطوانة غاز

تسلمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، اليوم الإثنين، شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري.

وقال مسؤول قسم الصحة المجتمعية بالجمعية، محمد عبدالنبي في تصريحات صحفية، إن هذه الشحنة تحتوي على حقن 30\70 وإبر وأقلام، ستوزع على مرضى السكري وفقًا لنوعية الدواء المخصص لكل مريض.

وأضاف عبدالنبي أن شحنة الأدوية تعد الأولى التي ستتولى جمعية الهلال الأحمر فرع سرت توزيعها على مرضى السكري في المنطقة خلال العام 2022.

كما وصلت شحنة جديدة من 1200 أسطوانة غاز إلى نقاط توزيع وبيع أسطوانات غاز الطهي في سرت، اليوم الإثنين، للتغلب على أزمة نقص الوقود في المدينة.

وعن كيفية التوزيع، فقد ذكر مراقب الاقتصاد في سرت، حسن عون الله، إن التوزيع سيتم عن طريق عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك من خلال ثلاث نقاط بيع بإشراف مراقبة الاقتصاد في المدينة، وبالتعاون مع أعضاء جهاز الحرس البلدي.

وأوضح أن سعر استبدال الأسطوانة الواحدة يقدر بخمسة دنانير، كما أشار إلى أن المدينة كانت تعانى أزمة تتمثل في نقص الغاز منذ أيام، وهو الأمر الذي رفع سعر الأسطوانة الواحدة لـ40 دينارًا.