الأمم المتحدة الإنمائي: نهدف لتوسيع نشاطنا في ليبيا

أكد ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا مارك اندري فرنس خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يهدف الى توسيع نشاطه في ليبيا، وقام بفتح فروع له في العديد من المناطق والبلديات، وسيكون العنصر الوطني هو العنصر الاساسي لتنفيذ برامجه المستهدفة خلال المدة القادمة.

وأضاف ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بمقر المؤسسة الاثنين أن البرنامج مهتم بعدة قضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأوضح أن المؤسسة وشركائها من الشركات الاجنبية سيكونوا الشريك المثالي لتحقيق هذه الأهداف، وبالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وبين صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تثمن ما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وأضاف أن المؤسسة وشركائها ائتلاف (ريبسول، توتال، أو ام في و ايكونور) كان لها شراكة مميزة وتعاون كبير مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الماضية وتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من البرامج في مناطق عمليات شركة أكاكوس وشملت التدخلات قطاع المياه والصحة والتدريب وصيانة المرافق التعليمية ودعم الشباب وغيرها من البرامج التي غطت مناطق الجبل الغربي والزاوية ومنطقة اوباري وما جاورها.

وأشار المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة وشريكها ائتلاف ريبسول، أحد أكبر ممولي برنامج الأمم المتحدة في ليبيا خلال السنوات الماضية، وسوف تسعى المؤسسة وشركائها في اتجاه استمرار هذا التعاون كلما سنحت الظروف والإمكانيات لتنفيذ برامج أخرى، وخاصة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية.