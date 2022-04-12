أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق الغرب بتقلبات جوية، مصحوبة برياح نشطة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن تلك التقلبات ستشمل المناطق الشرقية بداية من غدٍ الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

ظهور بعض السحب العالية في السماء، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة، تصل سرعتها أحيانًا إلى 50 كيلومترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار، ما قد يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مصراتة، وتسجل ارتفاعًا غدًا على معظم المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط تدريجيًا بدءًا من الغد، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خصوصًا على الخليج وسهل بنغازي والدواخل، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 35 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على مناطق الجفرة وتسجل ارتفاعًا الغد.