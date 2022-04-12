مترشحون للانتخابات الرئاسية يطالبون بإعلان حالة الطوارئ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإعلان حالة الطوارئ. بعد منح كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة مهلة 30 يومًا. من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.

وأشار المترشحون وعددهم 21 في بيان لهم إلى أنه في حال أخفق المجلسان ”في الوصول إلى التوافق المنشود. يتم إعلان حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر. أو لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي – أيّ الأجلين أقرب“.

انتخابات مصغرة

كما طالبوا المجلس الرئاسي باعتبار مجلسي النواب والدولة ”في إجازة تشريعية تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد. مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي“. على أن ”يتولى المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية“.

وطالب البيان، المجلس الرئاسي أيضاً، بالتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد.

حالة الانسداد السياسي

ودعا الموقعون على البيان، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ”للاضطلاع بمسؤولياتهم المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والاتفاق السياسي الليبي. والتعامل مع حالة الانسداد السياسي باللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار“.

وأعربوا عن تأكدهم من توفر حالة الضرورة بسبب عدم نجاح محاولات التوفيق والتوافق بين مجلسي النواب والدولة. مشيرين إلى ”تقرير الجمعية العمومية للمحكمة العليا بوقف عمل الدائرة الدستورية. وهي الجهة الوحيدة التي أوكل إليها المشرع مهمة الفصل في مشروعية القوانين والفصل بين السلطات، وهو ما يؤكد توفر حالة الضرورة. وفق البيان.

قاعدة دستورية

وأعرب المترشحون الـ 21 عن دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي. ”الرامية لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يومًا تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة“.

واستنكروا عدم معرفتهم بأسباب القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر 2021. رغم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ”أضحت مطلبًا شعبيًّا عبر عنه الليبيون على مختلف مسمياتهم في جميع مناطق الوطن“.

ووقع على البيان كل من بشير إبراهيم الأحمدي، ضو المنصوري عون، عبدالوهاب أبوبکر میلاد، خليفة صالح الدغاري. فيضان عياد حمزة، عثمان النكاع، فتحي حمد بن شتوان، خالد المقطوف كعيم. إضافة إلى عادل إحميد الزروق، الشيخ السنوسي الحليق الزوي، يوسف شاكونة، أکرم إبراهيم الفكحال، المبروك أبوعميد، عادل اللافي. جمعة أبوعوينة، عبدالسلام خميس، مفتاح حمادي، محمد حتواش، ليلى بن خليفة، ومصطفى المجذوب.