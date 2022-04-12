الرئاسي والخارجية يتفقان على دعم المجتمع المدني في ليبيا

اتفق المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا وتوحيد الجهود الوطنية لدعم المجتمع المدني في ليبيا بما يتماشى مع القيم الوطنية والإسلامية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدنى بالمجلس الرئاسى عبدالحق القريد رفقة نائبه فرج الفزانى مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع بحث خلال الاجتماع سبل تعزيز دور المجتمع المدنى بما يكفل تحقيق الأهداف التى يصبوا لها الجميع، وكذلك التعاون المثمر والجاد بين المفوضية وكافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بتطوير عمل المجتمع المدنى بما يحفظ قيم وتقاليد المجتمع الليبى وسيادة الدولة الليبية.