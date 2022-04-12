السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني والليرة التركية أمام الدينار

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار، مقابل 6.10 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت سعر صرف الدولار عند 4.69 دينار، وسعر اليورو عند 5.10 دينار.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، التي سجلت 1.25 دينار، و1.27 دينار، و1.56 دينار، على الترتيب.

وبالمثل، استقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، في حين ارتفعت الليرة التركية إلى 0.32 دينار مقابل 0.31 دينار أمس.