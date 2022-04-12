الدبيبة: على اللجنة العسكرية المشتركة الابتعاد كليًا عن المناكفات السياسية

ليبيا – عقد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع بالوكالة في الحكومة اجتماعا مع رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع الذي حضره رئيس أركان القوات البرية للوفاق الفيتوري غريبيل وأعضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية أتى لمتابعة الأوضاع العسكرية.

وشدد الدبيبة على كون عمل اللجنة واضح وفقا للاتفاق الدولي بعيدا عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها فالشعب الليبي يقدر الأعمال التي أنجزت خلال المدة الماضية.

وأضاف الدبيبة إن اللجنة ملتزمة بحدود مهامها وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه وعدم النكوص عليه فيما تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع بالوكالة في الحكومة مع الحداد سير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه خطة الوزارة لعام 2022.

بدوره قال الحداد أن دور اللجنة واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي مؤكدا استمرارها في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها.

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