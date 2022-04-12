طقس ليبيا: تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وارتفاع تدريجي للحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على غالبية مناطق غرب ليبيا، مصحوبة برياح نشطة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتشمل هذه التقلبات المناطق الشرقية بداية الأربعاء.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الثلاثاء، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد السماء بها ظهور بعض السحب العالية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة تصل سرعتها أحيانًا إلى “50” كم/س مثيرة للأتربة والغبار مما قد يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 24 و29 درجة مئوية ولا تتجاوز 22 درجة على مصراتة، كما أنها تسجل ارتفاعًا على معظم المناطق الأربعاء.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا من الأربعاء مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي والدواخل, قد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و 25 درجة مئوية على غالبية المناطق ولا تتجاوز 19 درجة على الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من الأربعاء.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و40 درجة مئوية على غالبية المناطق ولا تتجاوز 29 درجة على الجفرة، كما أنها تسجل ارتفاعًا الأربعاء.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانًا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و34 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا الخميس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية