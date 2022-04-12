القاهرة تستضيف اجتماعات مجلسي النواب والدولة برعاية أممية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

12 April, 2022

تستضيف القاهرة اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وقال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات يصلون اليوم الثلاثاء إلى القاهرة لبحث التوافق على قاعدة دستورية إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف لنقي أنه يشارك في الاجتماعات 24 عضوا بواقع 12 عضوا من كل مجلس مبينا أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ستشارك في الاجتماعات.

وكانت المستشارة الأممية، عقدت في تونس في 22 مارس 2022، جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات إلا أن مجلس النواب لم يشارك في الجلسة.