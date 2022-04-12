بيان اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية إنها لجنة فنية ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي .

وقالت اللجنة في بيان تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، إنها تؤكد وتحرص على ما توصلت إليه. اللجنة العسكرية المشتركة من اتفاقيات وما أقرت من خطط طول مسيرتها حرصاً على وحدة المصير والوطن.

وأشارت اللجنة إلى أهم النجاحات التي حققتها اللجنة فتح الطرق والأجواء والحقول النفطية. والتي رفعت كثيراً من المعاناة عن المواطن البسيط ولا يمكن أن تكون هي من تدعو للإغلاق.

وأوضحت اللجنة، أن قرار وقف إطلاق النار الذي وقعت علية اللجنة في جنيف وفر جواً من الاستقرار والهدوء في كل التراب الليبي. وأن الدخول في المناكفات السياسية والصراع بين الأطراف المختلفة سيعيدنا إلى المربع الأول ولذلك ننأى بأعمال اللجنة عن ذلك كله.

وأضافت أنها لن تألوا جهداً في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب ويقرب بين الليبين. كما تهنئ اللجنة العسكرية الشعب الليبي بشهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.