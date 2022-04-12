«ماما سليمان»: أكثر من 70 عضواً بمجلس الدولة اختاروا مقاطعة الجلسات

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، ماما سليمان، أن أكثر من 70 عضواً بمجلس الدولة اختاروا مقاطعة الجلسات.

وقال سليمان، في تصريحات صحفية: “المجلس فشل في عقد جلسة، بسبب عدم بلوغ النصاب المطلوب للجلسة للمرة الرابعة على التوالي”.

وأضاف “الجلسات التي عقدت هي جلسات تشاورية أو معلقة بثلث الأعضاء، وما يزيد عن 70عضواً بالمجلس اختاروا مقاطعة الجلسات”.

وتابع “قاطع الأعضاء الجلسات تعبيرا عن رفضهم اتخاذ القرارات تحت الضغوطات غير المشروعة، هذه السابقة لم تحدث منذ اتفاق الصخيرات، وأعتقد ان الرسالة وصلت للداخل والخارج”.