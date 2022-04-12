ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا

أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل موقت في قرار سيكون له انعكاسات كبيرة على السوق الليبية التي تستأثر بنحو 60% من إجمالي صادرات هذه المواد الغذائية.

وكشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، محمد علي الفرشيشي، الثلاثاء، أن قرار وقف التصدير موقتا سيكون له انعكاس «إيجابي» في بلاده على الأسعار خلال الفترة المقبلة، حسب ما نقلت عنه إذاعة «شمس إف إم» المحلية.

ولم يحدد الفرشيشي فترة معينة لاستئناف التصدير، لكنه قال إن القرار يهدف إلى احتواء مشكلة الندرة في الأسواق والحد من الغلاء، مرجعا زيادة أسعار بعض الخضراوات في بلاده إلى فترة تقاطع المواسم وتأخر جني المحاصيل.

تأثيرات القرار التونسي على السوق الليبية

وتجاوزت قيمة صادرات تونس من الخضر والفواكه الطازجة 44.4 مليون دولار أميركي في 2021 ذهب 60% منها إلى ليبيا ثم إيطاليا.

ومن شأن القرار التونسي أن يلهب أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الليبية التي تشهد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نقصا في إمدادات بعض المواد الغذائية، على رأسها القمح ومشتقاته، كما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان؛ الأمر الذي دفع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للمطالبة باستثنائها من قرارات بعض الدول بحظر تصدير هذه السلع.

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وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من تركيا وتونس، استثناءها من قرارات حظر تصدير سلع غذائية، تجنبا لوقوع أزمة إنسانية إذا ما توقف تدفق سلع ذات الاستهلاك الواسع خصوصا مع تزايد الطلب على مواد الدقيق وزيت المائدة خلال شهر الصيام.

وقف الصادرات المصرية

كما أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، في وقت سابق أن القاهرة تعهدت بدراسة طلب طرابلس المتعلق بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج. وقال الجراري يوم 3 أبريل إن «السلطات المصرية سترد رسميا على طلب ليبيا خلال أسبوعين».

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في ليبيا ارتفعت بنسبة 30% بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية، لافتا إلى أن السلطات المصرية أوقفت نقل بضائع كانت في طريقها إلى البلاد في الحدود المشتركة مع ليبيا رغم دفع ثمنها من قبل التجار الليبيين.

وقررت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في مارس الماضي وقف ومنع تصدير السلع الغذائية إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر.