لتمويل الميزانية.. بلدي ترهونة يشدد على وضع لائحة لتحصيل الإيرادات المحلية

بحث المجلس التسييري لبلدية ترهونة آلية وضع لائحة تحصيل الإيرادات المحلية موضع التنفيذ من حيث جباية الرسوم والضرائب ذات الطبيعة المحلية، والتي تعد أحد روافد تمويل الميزانية السنوية للبلدية من خلال النماذج المعدة من قبل وزارة الحكم المحلي.

وشهد الاجتماع، الذي عقد الاثنين بمقر المجلس؛ التأكيد على اتخاذ التدابير كافة المتعلقة بكيفية تحصيل وإيداع الإيرادات المحلية، والتصرف فيها طبقًا لما تنص عليه اللوائح المحددة لذلك.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة كلٌّ من المستشار القانوني بالمجلس واللجنة الاستشارية العلمية ومكتب الرخص التابع لقطاع الاقتصاد، إلى جانب أمين الخزينة بالإدارة المالية بالبلدية ومدير مكتب الإصحاح البيئي ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي بالبلدية.

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