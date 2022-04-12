الناقلة النفطية الثالثة خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق إن الناقلة النفطية (زيوس) رست صباح اليوم الثلاثاء على رصيف الميناء. لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح المصدر لأخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء أن الناقلة (زيوس) هي الناقلة الثالثة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.