ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه مؤقتًا

أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل موقت في قرار سيكون له انعكاسات كبيرة على السوق الليبية التي تستأثر بنحو 60% من إجمالي صادرات هذه المواد الغذائية.

وكشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، محمد الفرشيشي، الثلاثاء، أن قرار وقف التصدير مؤقتًا سيكون له انعكاس إيجابي في بلاده على الأسعار خلال الفترة المقبلة، حسب ما نقلت عنه إذاعة “شمس إف إم” المحلية.

ولم يحدد الفرشيشي فترة معينة لاستئناف التصدير، لكنه قال إن القرار يهدف إلى احتواء مشكلة الندرة في الأسواق والحد من الغلاء، مرجعا زيادة أسعار بعض الخضراوات في بلاده إلى فترة تقاطع المواسم وتأخر جني المحاصيل.