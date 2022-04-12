مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص ضرب والدته وتسبب في كسر يدها وكتفها

تمكن قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص قام بضرب والدته ودفعها مما تسبب لها بكسور في اليد اليسرى والكتف.

وأوضحت مديرية الأمن في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أنه “استجابةً لشكوى تقدمت بها مواطنة لقسم التحريات ضد إبنها المدعو ح.أع من مواليد 1977 من سكان منطقة بوهديمة كونه من متعاطي المواد المخدرة ويقوم بضربها بشكل مُستمر ولكن لم يكف عن ذلك في المرة الأخيرة قام بضربها ودفعها بقوه مما أدى لسقوطها من أعلى الدرج ونتج عن سقوطها كسور في اليد والكتف”٠

وتابع البيان؛ “على الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة رائد فوزي الفايدي تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر، حيث تم التحري عليه وتم تحديد مكان تواجده من أحد المصادر الموثوقة التي أفادت بتواجده داخل محل للحلاقة بمنطقة بوهديمة”.

وأوضح البيان أنه “تم انتقال أعضاء التحريات وإعداد كمين محكم له وضبطه داخل محل الحلاقة وتم الانتقال به إلى القسم. وبالإستدلال معه اعترف بما نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة”.