النهر الصناعي يعلن استعادة موقع شركة “ليكان” بعد 10 في حقل غدامس

العنوان – غدامس

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي استعادة موقع شركة ليكان بعد عشرة سنوات في حقل غدامس.

وذكر عضو اللجنة الإدارية أحمد الديب أنه أن إخلاء موقع الشركة الليبية الكندية (ليكان) التابع لجهاز النهر الصناعي بحقل آبار غدامس تم بناء على تعليمات النائب العام بتكليف إدارة إنفاذ القانون.

وأضاف الديب أن قوة إنفاذ القانون توجهت إلأى حقل آبار غدامس وتم إخلاء الموقع من أشخاص متواجدين به ليس لهم أي سند قانوني بالتواجد.

وأكد أنه تم إخلاء الموقع وجرد محتوياته والذي يتضمن الآلات ومعدات حفر آبار ومخيم سكني كامل وتسليمه إلى إدارة الجهاز.

وأفاد عضو اللجنة الإدارية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين يتواجدون بداخله.