عبد الجليل: نسعى للقضاء على الفساد المستشري بالمؤسسات الصحية والمستشفيات العامة

ليبيا – قال وزير الصحة بحكومة الاستقرار الوطني عثمان عبد الجليل أمس الأحد إن من ضمن خطط الوزارة تقديم مكافآت للكوادر الطبية تبلغ 200% من قيمة الراتب.

عبد الجليل أشار في مقابلة صحفية وفقًا لما نقلته لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن القرار 885 الخاص بمكافآت الكوادر الطبية سيضمن في ميزانية العام الحالي، وسينفد في يونيو المقبل.

ورأى أن تردي الخدمات الصحية راجعٌ لتدني الرواتب، مشيرًا إلى أنهم يسعون لوضع ضوابط على القطاع الصحي الخاص بينها التسعيرة الموحدة ومراقبة مطابقتها للمواصفات.

كما شدد وزير الصحة سعيه للقضاء على الفساد المستشري بالمؤسسات الصحية والمستشفيات العامة.

وتابع: “سنشكل لجانًا لمتابعة العراقيل التي تواجه توطين العلاج بالداخل وخاصة ما يتعلق بمرضى الأورام”، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون مع الأطباء الليبيين في الخارج للاستفادة من خبراتهم للعمل؛ لإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

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