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وزارة العمل تحدد موعدا نهائيا لتسلم ملفات العاملين بالشركات المتعثرة

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت لجنة حصر الشركات المتعثرة والمنسحبة في وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة عن استمرارها في استقبال ملفات العاملين الراغبين في تسوية أوضاعهم الإدارية حتى 17 أبريل الجاري.

وحمّلت اللجنة، في بيان عممته الاثنين، كل من يتأخر في تقديم مستنداته وفقًا للموعد المحدد المسؤولية القانونية في حال تأخر الإجراءات الإدارية.

وكانت حكومة الوفاق عام 2020 قد شكّلت لجنة لحصر الشركات المتعثرة والمنسحبة، التي كان يعمل فيها نحو 17 ألف فرد خسروا وظائفهم بسبب الأوضاع الأمنية التي أجبرت الشركات الأجنبية على ترك البلاد عام 2011.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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