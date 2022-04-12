وزارة العمل تحدد موعدا نهائيا لتسلم ملفات العاملين بالشركات المتعثرة

أعلنت لجنة حصر الشركات المتعثرة والمنسحبة في وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة عن استمرارها في استقبال ملفات العاملين الراغبين في تسوية أوضاعهم الإدارية حتى 17 أبريل الجاري.

وحمّلت اللجنة، في بيان عممته الاثنين، كل من يتأخر في تقديم مستنداته وفقًا للموعد المحدد المسؤولية القانونية في حال تأخر الإجراءات الإدارية.

وكانت حكومة الوفاق عام 2020 قد شكّلت لجنة لحصر الشركات المتعثرة والمنسحبة، التي كان يعمل فيها نحو 17 ألف فرد خسروا وظائفهم بسبب الأوضاع الأمنية التي أجبرت الشركات الأجنبية على ترك البلاد عام 2011.

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