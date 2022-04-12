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فيصل الفيتوري: سننشئ مجمعًا للمحاكم والسجون في الصحراء لملاحقة السُراق

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بواشنطن فيصل الفيتوري، اعتزامه إنشاء مجمع للمحاكم والسجون للجرائم الاقتصادية في بقعة وسط الصحراء لملاحقة السراق داخليًا ودولياً.

وقال الفيتوري في منشور له على “فيسبوك”، إن هذا الائتلاف سيكون العنوان الرئيسي لمكافحة الفساد والمفسدين في ليبيا، متابعًا: بالنسبة لي شخصيًا لن أهدأ حتى يتم القبض أو التخلص من كل فرد أساء لهذا الوطن ونحن نعمل بقوائم وحسابات دقيقة في المنطقة.

وأضاف: كذلك سنقوم بإنشاء مجمع المحاكم والسجون للجرائم الاقتصادية وسيحدد مكانه في بقعة في وسط الصحراء، وسيكون متابعة وملاحقة السراق داخليًا ودوليًا وهذه الأسماء الأولى في القائمة كل حسب جرائمه الثابتة لدينا حتى الآن.

وختم موضحًا أن القائمة تشمل 371 مواطن وتشمل أيضًا مستشارين وعوالة لهذه العصابة.

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قناة ليبيا الحدث

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