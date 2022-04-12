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اليعقوبي: نعيش مرحلة سيطرة التافهين على جميع مفاصل الدولة

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبرت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، أن ليبيا تعيش في الوقت الراهن في مرحلة سيطرة من وصفتهم بـ “التافهين” على جميع مفاصل الدولة.

وقالت اليعقوبي في تغريدة عبر حسابها في تويتر: إن “تدهور متطلبات الجودة العالية وتغييب الأداء الرفيع وتهميش منظومة القيم وبروز الأذواق المحنطة، وإبعاد الأكفاء حتى خلت الساحة من التحديات و تسيّدت شريحة كاملة من الجاهلين (متطلبات السوق السياسية المخرج عاوز كدا)”. على حد قولها.

وختمت موضحة؛ “فنحن نعيش مرحلة غير مسبوقة وهي سيطرة التافهين على جميع مفاصل الدولة”.

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صحيفة الساعة 24

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